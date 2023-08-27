مسئولون أمريكيون: مصرع 3 من جنود مشاة البحرية في حادث تحطم مروحيتهم بأستراليا

أفاد مسئولون أمريكيون، بمصرع 3 من جنود مشاة البحرية في حادث تحطم مروحيتهم بأستراليا، وذلك بحسب ما أوردته قناة «العربية»، في خبر عاجل لها، صباح الأحد.

وتحطمت طائرة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي خلال مهمة تدريبية في شمال أستراليا، وفق ما أفادت مصادر رسمية ووسائل إعلام محلية، اليوم الأحد.

وبحسب ما نشره موقع «يورونيوز عربية»، أصيب 23 عنصرا من مشاة البحرية الأمريكية «المارينز» في تحطم طائرة عسكرية، على جزيرة في شمال أستراليا خلال تدريبات مشتركة، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.

وقال مفوض الشرطة مايكل مورفي، إن خمسة من العناصر تمّ نقلهم من مكان الحادث إلى مستشفى على البرّ الرئيسي في شمال البلاد، أحدهم في حال حرجة.

وأشارت خدمات الإسعاف إلى «تحطم طائرة» في جزيرة ملفيل على مسافة 60 كلم شمال البرّ الأسترالي، صباح الأحد.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز أستراليا» أن طائرة هليكوبتر من طراز «في-22 أوسبري» تحطمت قبالة ساحل داروين، وعلى متنها نحو 20 من مشاة البحرية الأمريكية.

من جهتها، أوضحت شبكة «ايه بي سي» العامة أنه تمّ إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة من طراز «أوسبري»، خلال تدريبات قرب جزر تيوي بشمال البلاد.