المنوفية تحصد المركز الأول ضمن فعاليات معرض أيادي مصر للحرف اليدوية

أعلن اليوم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن فوز جناح محافظة المنوفية بالمركز الأول والأكثر تميزاً بمعرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية والذي نظمته وزارة التنمية المحلية بفندق "pyramisa" بالدقي بالقاهرة.

جاء ذلك خلال افتتاح وتفقد وزير التنمية المحلية لفاعليات معرض أيادي مصر لعرض أبرز المنتجات والصناعات الحرفية والتراثية من مختلف محافظات الجمهورية باعتباره مشروعا قوميا يساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وعدد من الوزراء والمحافظين والجهات المشاركة.

وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أن محافظة المنوفية فازت بالمركز الأول لتميز منتجاتها وجودتها عن مختلف باقى منتجات المحافظات يليها القاهرة والحياة وأسوان.

وأكد أن المعرض يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية لزيادة الفرص التسويقية لصغار المنتجين من جميع محافظات الجمهورية.

وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية جناح محافظة المنوفية والذي تضمن مجموعة من أشهر المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية التي تشتهر بها المنوفية عن غيرها من المحافظات الأخرى "كالسجاد اليدوي، والصدف، الفخار، والكليم، والجوبلان، والسيرما، الأرابيسك، والنجف والتحف الإسلامية، التحف والأنتيكات"، وغيرها من الصناعات المتنوعة.

وخلال تفقدهم لجناح المحافظة أبدى وزير التنمية المحلية والمسئولون والرواد إعجابهم بكافة المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها المتميزة والتي تعد أكثر جودة عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية.

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن المنوفية تعد قلعة للصناعات الحرفية واليدوية والتراثية المتميزة، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من المحافظة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف التراثية واليدوية التي تتمتع بها مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأكد مدى حرصه واهتمامه الدائم على مشاركة المحافظة بكافة المعارض المختلفة على المستوى المحلي والدولي للمساهمة في ترويج وتسويق الصناعات والمنتجات الحرفية بهدف تعريف المستهلك بها، وأن معرض أيادي مصر يعد فرصة ترويجية مهمة في دعم أصحاب الحرف.