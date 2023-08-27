مسئولة سودانية: مصر فتحت أبوابها وقدمت يد العون لمساعدة شعبنا

أكدت مكارم خليفة ، رئيسة وفد السودان خلال أعمال اللجنة الاجتماعية للدورة (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية التزام بلادها بتقديم كافة الدعم لأعمال المجلس من أجل الخروج بتوصيات مهمة تحقق المصلحة العامة لجميع الدول العربية الشقيقة.

كما أشادت بجهود الدول العربية لتقديم كافة الدعم سواء الغذائي والطبي للشعب السوداني منذ بداية الازمة، كما أعربت عن تقدير بلادها لدور مصر في ضوء ما قامت به من جهود لخدمة الإنسانية في السودان.

وأضافت:" لقد فتحت مصر أبوابها بصدر رحب لجميع الشعب السوداني مقدمة يد العون لمساعدته في ظل ما يمر به من ظروف خطيرة".

وأشادت في هذا السياق بمبادرة " دعم السودانيين المتأثرين بالأوضاع في السودان"، معربة عن تقدير بلادها لدور رئيس وزراء مصر الأسبق، الدكتور عصام شرف، لترأسه أعمال المبادرة، كما أشادت بجهود الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لدعم المبادرة للتأكيد على حرصه التام على دعم الشعب السوداني في ازمته الراهنة.

كانت أعمال اللجنة الاجتماعية قد انطلقت قي وقت سابق اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حيث ترأس أعمال الجلسة الوزير المفوض اليمني على صالح موسى.