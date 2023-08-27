تين هاج يدعم جماهير يونايتد الغاضبة ضد ملاك النادي

لم تغادر جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، ملعب "أولد ترافورد" مباشرة، بعدما قلب الفريق تأخره أمام نوتنجهام فورست إلى فوز (3-2)، اليوم السبت، من أجل الهتاف ضد عائلة جليزر، المالكة للنادي.

ومر 18 عاما منذ أن استحوذ الملاك الأمريكان على النادي، كما مرت 9 أشهر منذ إعلانهم إعادة النظر في إستراتيجيتهم.

وكان بيع مانشستر يونايتد أحد الخيارات التي تم دراستها، ولكن عملية الاستحواذ المحتملة مازالت مستمرة، رغم عرضي الشيخ جاسم والسير جيم راتكليف.

وقادت مجموعة المشجعين 1958 الدعوات إلى بيع جليزر للنادي ونظمت اعتصاما لمدة ساعة بعد الفوز (3-2) على نوتنجهام فورست، اليوم السبت.

وقبل بداية المباراة كتبوا تغريدة جاء فيها: "ابقوا في مقاعدكم واعتصموا. التاريخ والكرامة والنزاهة، سرقوها كلها. من أجلك. من أجلنا. لبعضنا البعض".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن هذا ما فعلته آلاف الجماهير، حيث قامت برفع لافتات والهتاف لفترة طويلة عقب نهاية المباراة.

وبسؤاله عن اعتصام الجماهير، قال إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد: "من حقهم أن يكون لهم هذا الرأي".

وأضاف: "يمكنك أن ترى أن هناك رابطا قويا بين الجماهير والفريق، أعتقد، طوال فترتي هنا، أن هذا الرابط أصبح أقوى".

وتابع تين هاج:" اليوم، أعتقد، مرة أخرى، جعلنا هذا الرابط أقوى لأن عودتنا الرائعة في النتيجة ستساعد وتدعم هذا".

وختم: "حصلنا على دعم كبير منهم، خارج ملعبنا، وفي أولد ترافورد، ويجب أن نقوي هذه الرابطة. من الجيد للغاية أن نشاهد هذه الروح القتالية بيننا".