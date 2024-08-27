نتنياهو: نعمل على إعادة المحتجزين في غزة بالمفاوضات وعمليات التحرير

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إنه يعمل على إعادة المختطفين من خلال المفاوضات وعمليات التحرير، وهو ما يتطلب الوجود العسكري في الميدان، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، تحرير المحتجز الإسرائيلي فرحان القاضي من غزة، ونقله لمواصلة الفحوصات الطبية بمستشفى سوروكا.

وأضاف هاجاري: "قواتنا أنقذت المخطوف وهو على قيد الحياة من نفق في منطقة جنوبي قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بعملية استعادة المختطف فرحان القاضي من غزة".

وتابع: "نعمل على إعادة كل المخطوفين، ولا يزال 108 منهم بين نساء ورجال محتجزين في غزة".

ومن جانبه، قال مكتب نتنياهو إنه أجرى اتصالا مع المختطف المحرر وهنّأه.

وإلى ذلك، قالت هيئة المخطوفين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، إن الطريق الوحيد والآمن لإعادة جميع المخطوفين هو إنجاز صفقة تبادل.