شهدت محافظتا طولكرم وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، إضرابا عاماً في كافة مناحي الحياة؛ حدادا على مقتل 6 فلسطينيين.

ووفقا لوكالة "الأناضول" للأنباء، كانت فصائل فلسطينية دعت في بيان صحفي في وقت سابق، إلى الإضراب الشامل اليوم، في طولكرم وبيت لحم، حدادا على مقتل الفلسطينيين الستة.

وبحسب الوكالة، فإن الإضراب شل كافة مناحي الحياة الاقتصادية والمواصلات والمؤسسات الحكومية والأهلية في المحافظتين، وسط تحضير لتشييع جثامين الشهداء الستة.

ومساء الاثنين، استشهد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي بطائرة بدون طيار استهدف منزلا في مخيم نور شمس للاجئين بطولكرم، فيما استشهد فلسطيني برصاص مستوطن بقرية واد رحال قرب بيت لحم، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية إلى 652 إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح، منذ صعد المستوطنون اعتداءاتهم ووسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته العسكرية بالتزامن مع حربه المدمرة على غزة.



