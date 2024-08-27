ظريف مستمر في منصبه مساعدا للرئيس الإيراني للشئون الاستراتيجية

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قال محمد جواد ظريف في منشور إنه مستمر في العمل في منصبه كمساعد للرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (ارنا) اليوم الثلاثاء.

وكتب ظريف في منشور على منصة "اكس" اليوم أنه وزملاءه في مجلس القيادة واللجان، فخورون بأن انتخاب قرابة 70% من الوزراء ومساعدي رئيس الجمهورية والكثير من مساعدي الوزراء والمؤسسات، جاء نتيجة الاقتراحات التخصصية لهذا المسار الشفاف والمتسم بالمشاركة.

وتابع ظريف قائلا إنه في أعقاب "المتابعات والمشاورات الحكيمة لرئيس الجمهورية وبإيعاز خطي منه، وبالاتكال على الله والأمل بمواكبة الشعب، فإنه سيواصل العمل كمساعد لرئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية".

وعاد وزير الخارجية الأسبق ظريف إلى حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، بعد أسبوعين من ترك منصبه.

وكان ظريف ترك منصبه بسبب خلافات مع بزشكيان، الذي ترشح كإصلاحي، بسبب حكومته المحافظة.

وكان ظريف - 64 عاما، الذراع اليمنى لبزشكيان خلال حملته الانتخابية، ويعتبر أحد العقول المخططة للسياسة الخارجية للحكومة الجديدة.

وتولى ظريف منصب وزير الخارجية بين عامي 2013 و 2021 وتمكن من إبرام اتفاق فيينا التاريخي بشأن البرنامج الإيراني النووي عام 2015.