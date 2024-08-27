حزب الله يعلن استهداف مباني يستخدمها جنود إسرائيليون في مستعمرة نطوعة

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، استهداف مباني يستخدمها جنود إسرائيليون في مستعمرة نطوعة بـ«الأسلحة المناسبة».

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «الاستهداف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة».

وأشار إلى أن «عناصر المقاومة استهدفوا التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في محيط ثكنة دوفيف بمحلقة انقضاضية، وأصابوها ‏إصابةً مباشرة، ما أدى إلى تدميرها».

ومنذ أواخر الشهر الماضي تصاعدت المخاوف الدولية من توسع الصراع في المنطقة، بين إسرائيل من جهة وإيران وأذرعها من جهة أخرى، خاصة بعد اغتيال هنية في 31 يوليو، واغتيال القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية بضربة إسرائيلية.