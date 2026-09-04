ترامب يقول بريطانيا على شفا كارثة مشيرا لمشكلتي الهجرة والطاقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بريطانيا "على شفا كارثة"، معبرا عن مخاوفه في ​مقابلة مع شبكة (جي.بي نيوز) بشأن ارتفاع تكاليف الطاقة ‌في البلاد والسياسات للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري وتأثير الهجرة الجماعية.

وشهدت العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة في عهد ترامب ​تقلبات في السنوات الماضية وتدهورت منذ زيارة ​رسمية إلى لندن في عام 2025 مع توجيه ⁠انتقادات شديدة في مجموعة من مسائل السياسة الداخلية ​والخارجية.



وكرر ترامب إشادته بالملك تشارلز والحديث عن حبه ​لبريطانيا كدولة، لكنه قال إن حكومة رئيس الوزراء آندي بيرنام تواجه مشاكل خطيرة يتعين التغلب عليها.

وقال "بلدكم في مأزق. أنتم على ​شفا كارثة... لديكم مشكلة هائلة تتعلق بالهجرة ومشكلة ​هائلة تتعلق بالطاقة. تكلفة الطاقة عندكم أعلى بثلاثة أو أربعة أمثال ‌مما ⁠ينبغي أن تكون عليه".

وكان ترامب، الذي يصف تغير المناخ بأنه خدعة، قد انتقد في السابق تحول بريطانيا عن الوقود الأحفوري ودعا مرارا القادة المتعاقبين إلى استغلال ​احتياطيات النفط ​والغاز في بحر ⁠الشمال.

وقال ترامب أيضا إن الهجرة تغير وجه بريطانيا.

وأضاف "إذا لم توقفوا تدفق الناس إلى ​بلدكم من أنحاء العالم، فلن يتبقى لكم ​بلد".



وتعد ⁠المخاوف بشأن الهجرة، التي تتركز على من يصلون بشكل غير قانوني على متن قوارب صغيرة قادمة من مناطق ⁠أوروبية، ​من بين أبرز القضايا بالنسبة ​للعديد من الناخبين البريطانيين وأدت إلى ارتفاع كبير في شعبية حزب ​الإصلاح اليميني بقيادة نايجل فاراج.