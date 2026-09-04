ترامب يقول بريطانيا على شفا كارثة مشيرا لمشكلتي الهجرة والطاقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بريطانيا "على شفا كارثة"، معبرا عن مخاوفه في مقابلة مع شبكة (جي.بي نيوز) بشأن ارتفاع تكاليف الطاقة في البلاد والسياسات للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري وتأثير الهجرة الجماعية.
وشهدت العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة في عهد ترامب تقلبات في السنوات الماضية وتدهورت منذ زيارة رسمية إلى لندن في عام 2025 مع توجيه انتقادات شديدة في مجموعة من مسائل السياسة الداخلية والخارجية.
وكرر ترامب إشادته بالملك تشارلز والحديث عن حبه لبريطانيا كدولة، لكنه قال إن حكومة رئيس الوزراء آندي بيرنام تواجه مشاكل خطيرة يتعين التغلب عليها.
وقال "بلدكم في مأزق. أنتم على شفا كارثة... لديكم مشكلة هائلة تتعلق بالهجرة ومشكلة هائلة تتعلق بالطاقة. تكلفة الطاقة عندكم أعلى بثلاثة أو أربعة أمثال مما ينبغي أن تكون عليه".
وكان ترامب، الذي يصف تغير المناخ بأنه خدعة، قد انتقد في السابق تحول بريطانيا عن الوقود الأحفوري ودعا مرارا القادة المتعاقبين إلى استغلال احتياطيات النفط والغاز في بحر الشمال.
وقال ترامب أيضا إن الهجرة تغير وجه بريطانيا.
وأضاف "إذا لم توقفوا تدفق الناس إلى بلدكم من أنحاء العالم، فلن يتبقى لكم بلد".
وتعد المخاوف بشأن الهجرة، التي تتركز على من يصلون بشكل غير قانوني على متن قوارب صغيرة قادمة من مناطق أوروبية، من بين أبرز القضايا بالنسبة للعديد من الناخبين البريطانيين وأدت إلى ارتفاع كبير في شعبية حزب الإصلاح اليميني بقيادة نايجل فاراج.