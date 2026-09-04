الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على مواقع تحت الأرض لـ «حزب الله» في جنوب لبنان

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قال الجيش الإسرائيلي إنه سيطر على مواقع تحت الأرض لـ "حزب الله" في جنوب لبنان، مكملاً تطهير البنية التحتية الواقعة تحت الأرض في منطقة ذات أهمية إستراتيجية تعرف باسم مرتفعات علي الطاهر.

وقال الجيش إنه لا يزال يعمل على "تحييد" هذه المنشآت، التي تضم مسارين محوريين.

ولم يصدر أي تأكيد من الجانب اللبناني.

ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، كان مقاتلو "حزب الله" المتحالف مع إيران يتحصنون هناك منذ أسابيع، حيث وقعت اشتباكات مرارا وتكرارا في المنطقة.

وقال الجيش إن الجنود حققوا "سيطرة عملياتية" على مرتفعات على الطاهر، سواء فوق الأرض أو تحتها وأوضح أنه تم قتل بعضهم وفر آخرون. ولم يعلق "حزب الله" حتى الآن.

وتعتبر مرتفعات علي الطاهر بالقرب من النبطية موقعا استراتيجيا مهما بسبب موقعها المرتفع المطل على أجزاء كبيرة من المنطقة. وتعد منطقة متنازعا عليها في الصراع بين إسرائيل و"حزب الله"، وكانت محورا للغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان خلال الأشهر الأخيرة.

وطوال سنوات، كانت المنطقة بمثابة نقطة عملياتية ونفوذ رئيسية لـ "حزب الله"، مما جعلها نقطة اشتعال متكررة في الصراع مع إسرائيل.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، تضم المنشآت الواقعة تحت الأرض مراكز قيادة، ومستودعات أسلحة، وغرف مولدات، ومناطق للنوم والاستراحة، وأماكن استحمام ومطبخا.

ولم يتسن التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل.