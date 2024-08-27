 فرنسا تمدد اعتقال مؤسس تليجرام لـ48 ساعة أخرى - بوابة الشروق
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فرنسا تمدد اعتقال مؤسس تليجرام لـ48 ساعة أخرى

وكالات
نشر في: الثلاثاء 27 أغسطس 2024 - 1:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أغسطس 2024 - 1:07 م

أعلن مكتب المدعي العام في باريس أن مؤسس منصة "تلجرام" بافل دوروف، الذي أوقفته السلطات الفرنسية في المطار، سيبقى رهن الاحتجاز لمدة 48 ساعة أخرى كجزء من التحقيق في الجرائم الإلكترونية.

وقالت السفارة الروسية في فرنسا لوكالة "تاس" إنها تطالب باحترام حقوق دوروف والحصول على حق وصول قنصلي إليه، ومع ذلك، "يتجنب الجانب الفرنسي حتى الآن التفاعل بشأن هذه القضية".

وسبق أن أعلن مكتب المدعي العام أن احتجاز دوروف تم تمديده في 25 حتى 28 أغسطس الجاري كجزء من الإجراء المطبق على الجرائم التي يُتهم رجل الأعمال بارتكابها.

وتم اعتقال دوروف، وهو روسي الأصل ويحمل الجنسية الفرنسية، مساء السبت في مطار لوبورجيه بباريس، حيث وضع رهن الحجز المؤقت، وفي اليوم التالي تم تمديد احتجازه إلى 96 ساعة.

وحسب تقارير فإن دوروف متهم برفض التعاون في قضايا الجرائم الإلكترونية والمالية في "تليجرام".

ويتهمه مكتب المدعي العام في باريس، على وجه الخصوص، بالتواطؤ في تهريب المخدرات وجرائم ضد الأطفال والاحتيال، أي أنه في الواقع يعد شريكا لمن يرتكبون هذه الجرائم وغيرها باستخدام تطبيقه.


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