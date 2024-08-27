محافظ البحيرة تتفقد مشروعات حياة كريمة بوادي النطرون

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، خلال جولتها بمركز ومدينة وادي النطرون عددا من المنشآت الحيوية الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور اللواء حسن موافي السكرتير العام، والمهندس السيد حمزة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون.

كما تفقدت خلالها مركز شباب مبارك وسوق حياة كريمة، الذي يضم 50 محلا، ووجهت بسرعة تشغيل السوق بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لطرح السوق للاستثمار وتشغيله لتوفير فرص عمل للشباب.

ثم تفقدت المركز التكنولوجي بكفر داود، إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ووجهت بدخول خدمة الإنترنت بالمركز وتفعيله لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

كما تفقدت مركز تنمية وصحة الأسرة والذي يضم عددا من العيادات، حيث اطمأنت على انتظام سير العمل وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

كما تابعت سير العمل بالمشغل الخاص بفرع المجلس القومي للمرأة، والمقام بمركز تنمية الأسرة والذي يقوم بتدريب السيدات على الخياطة وصناعة الشنط اليدوية والخدديات والمقالم وحرفة الطباعة، حيث يعد المشغل ضمن 6 مشاغل سيتم افتتاحهم على مستوى المحافظة بهدف معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية.

وأشادت محافظ البحيرة بجودة المنتجات الخاصة بالمشغل، ووجهت الوحدة المحلية بتخصيص أحد المحلات بالسوق التجاري لعرض منتجات المشغل، بالإضافة إلى توفير مقر آخر بوسط المدينة لتسويق منتجات المشغل ليُدر عائد ربح للمشغل وللسيدات المتدربات.

كما أكدت أهمية توفير فرص العمل للشباب من خلال خلق بيئة ملائمة للاستثمار، وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير برامج التدريب والتأهيل لدعم ريادة الأعمال؛ مما يساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية، ويحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتمكين الشباب وإشراكهم في عملية التنمية.