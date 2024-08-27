وزير العمل يلتقي مجلس أمناء القاهرة الجديدة ويوجه بحل مشكلات العمالة المؤقتة

استقبل الدكتور محمد الوحش، رئيس مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير العمل محمد جبران بمقر مجلس أمناء القاهرة الجديدة.

حضر الاجتماع المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى بعض أعضاء مجلس الأمناء ونواب رئيس جهاز القاهرة الجديدة.

استعرض الدكتور الوحش بعض المشكلات التي لا تليق بمدينة القاهرة الجديدة أو براغبي العمل من العمالة المؤقتة، واصفاً إياها بأنها مشكلة مزمنة تواجه بعض التجمعات السكنية، حيث ينتظر عدد كبير من العمالة المؤقتة في هذه المناطق.

أوضح الوزير جبران أنه منذ اليوم الأول لتوليه منصبه، قام بتفقد بعض هذه التجمعات والتقى ببعض العمال. وأعرب عن ترحيبه بالتعاون مع مجلس الأمناء لإيجاد أماكن للانتظار خارج التجمعات السكنية، وأشار إلى أن المجلس سيعمل على توفير مظلات لأماكن الانتظار لتحسين المظهر الحضاري.

وأضاف الوزير أنه بصدد إعداد تحقيق شخصي للعمالة المؤقتة، مما سيساعد في إجراء حصر دقيق لهم، وفي الوقت نفسه يتيح لهم الحصول على التعويضات المقررة، مثل 20 ألف جنيه في حالة الإصابة و200 ألف جنيه للأسرة في حالة الوفاة.



تطرق رئيس مجلس الأمناء إلى أن مصر تحتاج إلى مليون وظيفة سنوياً بتكلفة تتجاوز 500 مليار جنيه، وسأل عن استعداد وزارة العمل في إعداد احتياجات العمال المدربين.

صرح وزير العمل بأن معدل البطالة قد انخفض من 13% إلى 6.5%، وأن الوزارة تمتلك 34 مكتباً للتدريب على مستوى الجمهورية، وعلى رأسها مركز تدريب الشرابية المعترف به من قبل الدول العربية، والذي يقدم شهادات في مجالات مثل استخدامات الطاقة الشمسية، إصلاح الهواتف المحمولة، وأعمال السباكة والنجارة، بالإضافة إلى أعمال المعمار المتكامل.

وافق الوزير على منح مجلس الأمناء خصماً خاصاً للمتدربين من القاهرة الجديدة، كما ستُمنح شهادات القياس المهاري للمتدربين الناجحين، والتي ستمكنهم من تعديل مهنهم في بطاقة الرقم القومي.

كشف الدكتور محمد الوحش أن مجلس الأمناء سيتحمل تكلفة المتدربين بالكامل من سكان القاهرة الجديدة كدور مجتمعي للمجلس في خلق فرص عمل جديدة. وتم التنسيق أيضاً مع الوزير لإحضار سيارات متنقلة لتقديم التدريب المهاري على الحرف اليدوية المختلفة، وسيتم الإعلان عن ذلك عبر صفحة مجلس أمناء القاهرة الجديدة.

أثار أعضاء المجلس قضية عدم الوعي الكامل بالسلامة المهنية والصحية لدى العمال وأصحاب العمل. واستجاب الوزير لهذه الملاحظة بالتنسيق مع مجلس الأمناء لتقديم دورات مجانية داخل مقر المجلس.

كما أفاد الوزير بأن هناك حملات توعية منظمة في مجال السلامة المهنية تمر بالعديد من المناطق بوسط القاهرة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لرفع الوعي بالسلامة المهنية.

طالب أعضاء المجلس بإنشاء مكتب عمل داخل القاهرة الجديدة لتيسير الأمور على العمال وأصحاب العمل. واستجاب الوزير فوراً بالموافقة على إنشاء المكتب، وسيتولى المهندس عبدالرؤوف الغيطي التنسيق مع وزارة العمل للحصول على مقر للمكتب. من جهته، أضاف رئيس مجلس الأمناء أن المجلس سيتولى مسؤولية الأثاث المكتبي وتجهيزه لاستقبال المترددين.

أشار الوزير إلى أن مكاتب العمل على مستوى الجمهورية في طور التحول الرقمي لتمكين المستفيدين من الدخول إلى الإنترنت وتقديم طلباتهم.

ناقش المجلس مع وزير العمل أوضاع العمالة غير المصرية المتواجدة في سوق العمل المصري، وأكد الوزير أن السوق المصري يرحب بهم ضمن إطار قانوني.

وأضاف أن مهلة تقنين الأوضاع للعمالة غير المصرية ستنتهي بنهاية أغسطس الجاري، وأن الوزارة ستقوم بعد انتهاء هذه المهلة بالتفتيش على المصانع.