عضو اللجنة العليا للحج: ضوابط صارمة للعمرة قريبا تشمل فرض تأمين بمبلغ كبير

علق إيهاب عبد العال، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف السياحية، على قرار وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، بإلغاء تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها للوائح المنظمة لرحلات الحج والعمرة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إن الشركات الملغى ترخيصها لم تنظم رحلات حج؛ بل ساعدت الوسطاء والسماسرة على سفر المواطنين من خلال إصدار «باركود» بوابة الحج والعمرة، موضحا أن تأشيرة الزيارة تمنح للمواطن شخصيا، ولكنه يحتاج إلى «باركود» لعبور المطارات.

وأكد أنه لم يتم إصدار ضوابط العمرة حتى الآن، مضيفا أن غرفة شركات السياحة ووزارة السياحة تجريان حاليا على وضع ضوابط بمنتهى الشدة، مشيرا إلى أنه سيتم فرض تأمين على شكل خطاب ضمان بمبلغ كبير حتى لا يتكرر ما حدث مسبقا، وذلك حفاظًا على سمعة قطاع السياحة.

وأضاف أن تلك الشركات تركت المواطنين دون برنامج منظم، وساعدت في توفير سكن لهم بتأشيرات زيارة فقط، مؤكدا أن إلغاء التراخيص يعد «أعنف إجراء في تاريخ قطاع السياحة»، بعدما تم إلغاء تراخيص 16 شركة خلال أزمة الحج الماضية، مضافا إليها اليوم 20 شركة أخرى، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

وكشف عبد العال، أنه بالإضافة إلى إلغاء التراخيص، سيتم إحالة أصحاب الشركات المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، والتي قد تصل إلى عقوبة السجن.