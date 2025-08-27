الأمم المتحدة تدعو باكستان إلى تمديد الموعد النهائي لمغادرة اللاجئين الأفغان

دعت الأمم المتحدة باكستان إلى تمديد الموعد النهائي لمغادرة اللاجئين الأفغان، مؤكدة على العودة الطوعية والاعتبارات الإنسانية وحماية الأسر والطلاب.

وكانت باكستان قد أعلنت أنه اعتبارا من الأول من سبتمبر، ستبدأ ترحيل حوالي 3ر1 مليون لاجئي أفغاني، يحملون ما تعرف ببطاقات إثبات التسجيل، والتي انقضت صلاحيتها في 30 يونيو. وأعلنت الحكومة أن الوجود المستمر لهؤلاء الأفراد في البلاد ينظر إليه الآن على إنه غير قانوني، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وردا على ذلك، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باكستان إلى تمديد الموعد النهائي مؤكدة الحاجة إلى عملية إعادة إلى الوطن أكثر تدريجية وطوعية.

وأكد ممثل المفوضية، فيليبو جراندي أن الحكومة يتعين أن تأخذ في الاعتبار ظروف الطلاب والأفراد الذين لديهم روابط أسرية واجتماعية قوية في باكستان.



