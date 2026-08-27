محققون باكستانيون يزورون وحدة حديثي الولادة بمستشفى شهد حريقا أودى بحياة 14 رضيعا

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زار محققون عينهم رئيس الوزراء الباكستاني، اليوم الخميس، وحدة حديثي الولادة بمستشفى شهد حريقًا أودى بحياة 14 رضيعًا، في الوقت الذي تنتظر فيه الأسر المكلومة والمواطنون إجابات بشأن سبب الحريق وإجراءات السلامة في المنشأة الحكومية الكبرى.

واقتصر الحريق في وقت مبكر من أمس الأربعاء، على الطابق الرابع الذي يضم وحدة حديثي الولادة، ولم يؤثر على بقية المنشأة.

وقال مسئولو المستشفى، إن الحريق امتد سريعًا، بحيث لم ينقذ طبيبان وممرضان وآخرون من العاملين سوى رضيع واحد من بين 15 رضيعًا.

وقد عين رئيس الوزراء شهباز شريف لجنة تحقيق، برئاسة السكرتير الاتحادي المتقاعد شاهد خان.

ومن المتوقع أن يستمعوا إلى إفادات طاقم المستشفى وشهود العيان والأسر.

ومن المتوقع أن تقدم اللجنة توصيات عاجلة خلال 48 ساعة وتقدم تقريرًا شاملًا خلال خمسة أيام.

وأوقف شهباز شريف، وزير الصحة أسلم جوري عن العمل بعد الحادث.

وأعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، عن صدمتها لوقوع هذا الحادث، مطالبة بمراجعة عاجلة لمعايير منع اندلاع الحرائق والسلامة في المنشآت الصحية وتعزيزها.