رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات بتعيين وكيل لكلية الزراعة وتجديد تعيين رؤساء 6 أقسام علمية

أصدر الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، حزمة من القرارات الجديدة شملت تعيين وكيل لكلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى جانب تعيين وتجديد تعيين رؤساء مجالس عدد من الأقسام العلمية بكليات الجامعة ومعهد الكبد القومي، في إطار دعم الكفاءات العلمية وتعزيز استقرار العمل الأكاديمي والإداري بالجامعة.

وتضمنت القرارات، تعيين الدكتور عبد اللطيف عبد الوهاب سمك، الأستاذ ورئيس قسم الهندسة الزراعية والنظم الحيوية بكلية الزراعة، وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة 3 سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

كما شملت القرارات، تعيين الدكتورة نهاد علي بدوي رصاص، الأستاذ بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية، رئيسًا لمجلس القسم لمدة 3 سنوات، وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.

وفي كلية الآداب، صدر قرار بتجديد تكليف الدكتور تامر محمد فوزي حسين شعفة، الأستاذ المساعد بقسم الآثار المصرية، قائمًا بعمل رئيس مجلس القسم اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026، ولحين وجود أستاذ بالقسم.

وفي كلية الطب، أصدر رئيس الجامعة، قرارًا بتعيين الدكتور فريد محمد وجدي فريد يونس، الأستاذ بقسم طب وجراحة العيون، رئيسًا لمجلس القسم لمدة 3 سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

كما شملت القرارات، تعيين الدكتور حسن السيد حسن زغلة، الأستاذ بقسم طب الكبد والجهاز الهضمي بمعهد الكبد القومي، رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من تاريخ صدور القرار وحتى بلوغه السن القانونية للمعاش.

وتضمنت القرارات، تجديد تعيين الدكتور وليد محمد فتحي عبد العظيم حسين، الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب، رئيسًا لمجلس القسم لمدة 3 سنوات.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد، أن هذه القرارات تأتي في إطار استراتيجية الجامعة للاستفادة من الكفاءات والخبرات العلمية المتميزة في مختلف مواقع القيادة الأكاديمية والإدارية، بما يدعم استمرارية العمل ورفع كفاءة الأداء وتطوير العملية التعليمية والبحثية.

وأوضح رئيس جامعة المنوفية، أن رؤساء الأقسام يمثلون عنصرًا أساسيًا في منظومة العمل الأكاديمي؛ لما يقومون به من دور في تطوير العملية التعليمية ودعم البحث العلمي ومتابعة الأداء داخل الأقسام، مؤكدًا أن اختيار القيادات الأكاديمية يستند إلى الكفاءة والخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية.

وقدم الدكتور أحمد القاصد، التهنئة للقيادات التي شملتها القرارات الجديدة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، والمساهمة في تحقيق رؤية الجامعة والارتقاء بمنظومتها التعليمية والبحثية.