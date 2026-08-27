يصدر كتاب «المسرح في عصر ألعاب الفيديو.. تحولات جمالية ودراماتورجية»، من تأليف جماعي، وترجمة عمر فرتات، ضمن إصدارات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ويتناول التحولات التي فرضتها ألعاب الفيديو على مفاهيم الإنتاج الثقافي والفني، وعلاقتها بالمسرح وفنون العرض.

وينطلق الكتاب من التحول الذي شهدته ألعاب الفيديو، التي لم تعد مجرد وسيلة للترفيه، وإنما أصبحت أحد أشكال الإنتاج الثقافي في العالم، ووسيطًا إبداعيًا يعيد تشكيل العلاقة بالصورة والسرد والجسد والتفاعل.

وفي الوقت نفسه، يرصد الكتاب التحولات التي تشهدها فنون العرض، وما يرتبط بها من تغيرات في علاقتها بالتقنية والتلقي والتفاعل، في ظل التطورات المتسارعة التي تفرضها الوسائط الرقمية.

ويتناول الإصدار التقاطع بين هذين المجالين، من خلال طرح أسئلة حول طبيعة التجربة الفنية في العصر الرقمي، وكيف يمكن فهم العلاقة بين ألعاب الفيديو والمسرح وفنون الأداء، في ظل التغيرات التي طرأت على مفاهيم المشاركة والتفاعل والتلقي.

كما يسلط الكتاب الضوء على ظهور مجالات بحثية جديدة عند تقاطع دراسات الألعاب (Game Studies) مع دراسات المسرح والأداء والدراسات الرقمية، بما يعكس اتساع مساحة البحث في العلاقة بين الفنون والتكنولوجيا.

ويضم الكتاب مجموعة من الدراسات التي تتناول هذه التحولات من زوايا مختلفة، وتبحث في العلاقة بين ألعاب الفيديو والمسرح وفنون الأداء، بجانب دراسة التجارب التقنية المعاصرة وما تطرحه من أسئلة حول طبيعة العمل الفني ووسائطه الجديدة.

ويأتي إصدار «المسرح في عصر ألعاب الفيديو.. تحولات جمالية ودراماتورجية» ضمن مشروع مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في تقديم إصدارات تتصل بقضايا المسرح المعاصر والتحولات التي تشهدها الفنون الأدائية في ظل التطور المتسارع للوسائط الرقمية.

وعمر فرتات باحث مسرحي وأستاذ محاضر بجامعة بوردو مونتين الفرنسية، يدرس السينما والمسرح العربي في قسم الدراسات العربية وقسم الفنون الفرجوية بالجامعة. كما يشرف، في إطار مركز الدراسات «TELEM»، على البرنامج العلمي «تجليات الآخر في الآداب والفنون المعاصرة في العالم العربي»، الذي نظم في إطاره عددًا من الملتقيات الدولية، بمشاركة باحثين وأدباء وفنانين.

ويدير فرتات ملتقى «مسارح عربية: لقاءات جامعية حول فنون العرض في العالم العربي» بمدينة بوردو الفرنسية، وله عدد من الدراسات والمقالات حول المسرح العربي، نشرت باللغتين العربية والفرنسية في كتب ومجلات ودوريات محكمة، ومن أبرز إصداراته «الآخر وتجلياته في الثقافة العربية» عام 2016، و«الدراماتورجيا: دراسات وبحوث» عام 2017، و«المسرح المغربي في محك النص الغربي: ترجمة، اقتباس ودراماتورجيا جديدة» عام 2018.

وتقام الدورة الثالثة والثلاثون من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل، وتتضمن إلى جانب العروض المسرحية برنامجًا فكريًا وورشًا تدريبية وفعاليات موازية وإصدارات متخصصة في قضايا المسرح والتجريب.