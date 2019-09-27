 اعتقال ناشط سياسي بالجزائر بعد يوم من إطلاق سراحه - بوابة الشروق
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اعتقال ناشط سياسي بالجزائر بعد يوم من إطلاق سراحه

سلطات الأمن الجزائرية
سلطات الأمن الجزائرية

نشر فى : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 2:06 ص | آخر تحديث : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 2:06 ص


(د ب أ)

قال النّاشط الحقوقي، مصطفى بوشاشي عبر صفحته الرّسمية على موقع فيسبوك اليوم الخميس، إن السّلطات الجزائرية عادت لتعتقل النّاشط السياسي كريم طابو الذي ارتبط اسمه بالحراك، ومناهضته للعهدة الخامسة وتصريحاته حول قيادة أركان جيش بلاده.

وكتب بوشاشي اليوم الخميس "تم صبيحة اليوم اعتقال المناضل السياسي كريم طابو من جديد، إذ تقدم أشخاص بالزي المدني في الساعة الثامنة والنصف لمنزله حسب عائلته، وإلى غاية اللحظة لم تتمكن العائلة من الاتصال به أو معرفة مكان تواجده".

وكان قد ظهر النّاشط السياسي طابو أمس الأربعاء، رفقة عدد من أفراد عائلته أثناء خروجه من السّجن، في فيديو مسجّل قال فيه "منعوني من الحديث أو المشاركة في المسيرات".


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