تدريبات منفردة لثنائي الزمالك المصاب

خاض محمد عبد الغني ومحمود عبد العزيز، ثنائي نادي الزمالك المصاب، تدريبات منفردة، على هامش المران اليومي لفريق كرة القدم بالنادي، ضمن الاستعدادات لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ محمد عبد الغني تدريبات خفيفه بالكرة منفردًا تحت قيادة أنطونيو مدرب الأحمال بعد تحسن إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك والأهلي بكأس السوبر المصري.

من جانبه خاض محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق تدريبات منفردة بالجري حول الملعب بناء على طلب الجهاز الطبي للفريق، بسبب اصابته التي يعاني منها.

وحرص الصربي ميتشو المدير الفني على عقد جلسة سريعة مع زيزو من أجل الاطمئنان على حالته بعد اقترابه من التعافي من الشد الذي يعاني منه.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.