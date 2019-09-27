قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر بها 900 مراسل أجنبي يجوبون الدولة لتغطية أية أحداث بها، بالإضافة إلى 195 آخرين لديهم تصريحات بالتصوير.

وأضاف في لقاء مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن 15 مراسلًا زائرًا أتوا إلى مصر لتغطية الأحداث الجاري بشكل خاص، مؤكدًا أن النقابة لم تستقبل أية شكاوى أو بلاغات بمضايقات سوى حادثة واحدة تم حلها.

وأوضح أن الواقعة الوحيدة كانت لمراسلين اثنين للقناة الفرنسية الثانية عند مسجد الاستقامة بالجيزة، لم يحملا التصريح الخاص بالتصوير فأوقفتهم قوات الأمن؛ إلا أن الهيئة العامة للاستعلامات تدخلت وأنهت الأمر وأرسلت تصريحيهما لهما، معقبًا: «مفيش واحد حد اقترب منه».

وأكد أن غرفة العمليات المشكلة داخل نقابة الصحفيين لم تستقبل أية بلاغات من صحفيين مصريين بتعرضهم لأية مضايقة أو المنع من الكتابة أو دخول أي مكان.