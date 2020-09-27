فرنسا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة

واصلت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا ارتفاعها الكبير، اليوم السبت، مسجلة أكثر من 14 ألف إصابة خلال آخر 24 ساعة، مع استمرار ارتفاع نسبة إيجابية اختبارات الكشف عن الفيروس.

وذكرت مديرية الصحة العامة الفرنسية أنها سجلت 14 ألفا و412 إصابة بـ"كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، وهو ما يعد انخفاضا طفيفا عن الأعداد المسجلة في يومي الجمعة والخميس، واللذين شهدا تسجيل نحو 16 ألف حالة، مشيرة في الوقت نفسه إلى استمرار ارتفاع نسبة إيجابية عينات الخاضعين لاختبارات الكشف عن الفيروس، حيث بلغت خلال اليوم الأخير نسبة 2ر7 بالمئة، مقابل 9ر6 بالمئة يوم الجمعة، و5ر6 بالمئة الخميس، و2ر6 بالمئة الأربعاء، و4ر5 بالمئة الأسبوع الماضي، حسب ما نقلت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في فرنسا منذ بدء تفشي الفيروس إلى 527 ألفا و446 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 31 ألفا و700 شخص على الأقل بعد تسجيل 39 حالة وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.