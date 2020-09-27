أفغانستان تسجل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة -وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الأحد- أنه تم إجراء 267 مسحة للكشف عن الفيروس وجاءت منها 35 حالة إيجابية، موضحة أن هناك 16 حالة تماثت الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جراء الفيروس.

وأشارت إلى أنه تم اختبار 110 آلاف و135 اختبارًا في المعامل الحكومية وتم تسجيل 5 آلاف و132 حالة إيجابية منهم على مستوى البلاد بالإضافة إلى تسجيل 1453 حالة وفاة.

ولفت إلى ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في أفغانستان إلى 39 ألفًا و227 حالة، وتسجيل 32 ألفًا و642 حالة تماثلت الشفاء جراء الفيروس.