نعى الإعلامي محمود سعد، الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية أمس السبت، بعد صراع مع المرض، مشيرًا إلى أن الراحل معروف لدى الجمهور كممثل فقط.

وأضاف سعد، خلال تقديمه لبرنامج «باب الخلق»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأحد، أن الراحل إذا دخل المكان فإن المكان يصبح في حالة بهجة، متابعًا: «المنتصر مش بس دمه خفيف لكن قلبه طيب وودود وعندما تجلس بجواره تشعر أنك تعلمه منذ زمن».

وأشار إلى أن الأشخاص كانوا يفضلون وجود المنتصر في أي جلسة، فضلًا عن أنه كان يلتقي بالرئيس محمد حسني مبارك في أعياد ميلاده، معلقًا: «حسني مبارك كان يحبه مش عشان بيضحك ولكن عشان هو ابتسامة، ووجوده في المكان بيعمل بهجة».

وتوجه سعد، بالشكر لاعتذار الفنان صلاح عبدالله عن التقصير في حق المنتصر، مضيفًا: «الحياة تفعل في البعض هكذا، ولم يقصد أحد تجاهل المنتصر بالله».

وأعرب عن أمنياته في أن يكون المنتصر بالله في مكان أفضل وأن يسعده على قدر ما أسعد الناس، مختتمًا: «هو رجل صادق واجتهد في حياته اجتهادًا كبيرًا، حاول أن يضع بسمة ونجح في وضعها على كل وجوه العرب».

وتوفى الفنان منتصر بالله، أمس السبت، في أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 70 عاما.

كان الفنان الراحل قد عانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى ‏المخ، تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر ‏طويلًا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه.

