يوسف الحسيني: مدينة السيسي لمسة وفاء تجاه القائد والزعيم الذي وضع سيناء على خريطة التنمية

أشاد الإعلامي يوسف الحسيني، بخطوة تدشين اتحاد القبائل العربية لمدينة جديدة من الجيل الرابع في سيناء، تحمل اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واعتبر خلال تقديم برنامج «التاسعة» المذاع عبر شاشة «الأولى» بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن هذه الخطوة بمثابة «لمسة وفاء من أبناء سيناء للرجل القائد والزعيم الذي وضع سيناء على خريطة التنمية للمرة الأولى».

وشدد أن ما وصلت إليه سيناء من تقدم وتطور لم يكن ليتحقق لولا التضحيات الجسيمة التي قدمتها مصر والقوات المسلحة والشرطة في الحرب على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار.

وشهد اجتماع قبائل سيناء مساء الأربعاء، تدشين اتحاد القبائل العربية والذي يهدف إلى خلق إطار شعبي وطني يضم أبناء القبائل العربية من أجل توحيد الصف ودمج جميع الكيانات القبلية في إطار واحد يدعم ثوابت ووحدة الدولة الوطنية.

وأعلن النائب مصطفى بكري المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، عن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا شرفيا لاتحاد القبائل العربية، كما تم اختيار الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد قبائل سيناء؛ رئيسا لاتحاد القبائل العربية.

وأشار «بكرى» إلى أنه بناءً على رغبة قبائل وأهالي سيناء تقرر تغيير اسم منطقة العجرة -التي أقيم فيها المؤتمر- إلى «مدينة السيسي».