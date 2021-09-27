رئيس الهيئة الهندسية يروي مخطط إنشاء 34 محطة تحلية مياه بحر بتكلفة 23 مليار جنيه

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن سيناء تشهد آفاقا جديدة للتنمية بشتى أنواعها، مشيرًا إلى أهمية المياه في المجالات الزراعية؛ لذلك وضعت الدولة خطة قومية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية حتى عام 2037.

وأضاف خلال كلمته على هامش احتفالية افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، اليوم الاثنين، أن الدولة نفذت هذه الاستراتيجية على محورين الأول هو التوسع في تحلية مياه البحر، والثاني معالجة مياه الصرف.

وأشار إلى تكليف الهيئة الهندسية بإنشاء 34 محطة تحلية مياه بحر، باجمالي طاقة 442 مليون مترمكعب من المياه سنويا، وبتكلفة 23 مليار جنيه؛ لافتًا إلى الانتهاء من تنفيذ 27 محطة وجاري تنفيذ 3 محطات.

وتابع: «منهم 22 محطة تحلية بسيناء.. بإجمالي طاقة 186 مليون مترمكعب، بتكلفة مالية 9 مليارات جنيه، وتم الانتهاء من 16 محطة، وجاري تنفيذ محطتين، ومخطط تنفيذ 4 محطات أخرى»، لافتًا إلى توزيع المحطات على سيناء بالكامل.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في اطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

اليوم، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بإزالة التعديات على الترع والأراضي الزراعية خلال 6 أشهر، مؤكدًا أن أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع المحافظات؛ وإن تطلب الأمر دخول القوات المسحلة لإزالة هذه التعديات فورًا، وإحاطة الرئيس بتقرير عما يتم تنفيذه في هذا الصدد.

ووجه الحكومة بوقف الدعم الذي تقدمه الدولة لمن يثبت تورطه في التعدي على الأراضي الزراعية والترع والمصارف، حتى إزالة التعديات.