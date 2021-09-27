مالاوي تتعهد بتطعيم أكثر من 60% من سكانها ضد كورونا بحلول 2023‎‎

تعهد وزير الصحة في مالاوي تشارلز موانسامبو، بتحصين أكثر من 60% من سكان البلاد ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بحلول نهاية عام 2023.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقده وزير الصحة تشارلز موانسامبو بشأن الوضع الوبائي وآخر التطورات الخاصة بتوفير لقاحات "كوفيد-19" في بلاده.

وأكد موانسامبو أن إحصاءات "كوفيد-19" الأخيرة تشير إلى أن اللقاحات تترك تأثيرا فعالا عند إصابة متلقي اللقاح بالفيروس تشفى غالبية الحالات المصابة سريعا، بينما ثبُت أن الوفيات المرتبطة بكورونا كانت لأشخاص لم يتلقوا اللقاح.

وأوضح موانسامبو، حسبما نقلت صحف محلية اليوم، أنه على ضوء هذا التطور، قررت الحكومة زيادة استيعاب اللقاحات من خلال توفير عيادات تطعيم متنقلة تذهب إلى التجمعات السكنية والكليات والجامعات، فضلا عن تعزيز حملات التحصين من الباب إلى الباب كوسيلة لتعزيز ثقافة الإقبال على اللقاحات.

وإجمالا، تلقى 502 ألف و82 شخصا في مالاوي حتى الآن الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا، بينما تلقى 235 ألفا و133 الجرعة الثانية منه، في حين تلقى 231 ألفا و75 لقاح جونسون آند جونسون، بحسب وزير صحة مالاوي.