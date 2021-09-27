اعترض الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تصريحات اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بشأن إزالة الحشائش المحيطة ببحيرة المنزلة.

وأضاف الرئيس خلال كلمته على هامش احتفالية افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، اليوم الاثنين، أن الإزالة لم تكن لـ«حشائش» بالمفهوم المجرد، متابعًا: «بحيرة المنزلة كانت مليون فدان.. وإحنا لحقنا 250 ألف فدان اللي فاضلين.. لأن الدولة مأخدتش بالها من المساحة دي».

وأشار إلى مطالبة محافظة بورسعيد بردم جزء من بحيرة المنزلة، وهذا ما تحفظت عليه الدولة، قائلا: «أردم أراضي في البحيرة وأنا عندي أراضي في بورسعيد وسيناء أقدر أبنيها.. لا طبعًا».

وأكد الرئيس تحرك الدولة لرفع كفاءة بحيرة المنزلة، مستكملا: «أعدناها لسابق عهدها.. وسنحولها إلى مزرعة سمكية حية.. وهناكل منها السمك وإحنا مطمئنين.. وكمان هنصدره للخارج.. وده كلفنا كتير».

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة انتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في اطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

واليوم، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بإزالة التعديات على الترع والأراضي الزراعية خلال 6 أشهر، مؤكدًا أن أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع المحافظات؛ وإن تطلب الأمر دخول القوات المسحلة لإزالة هذه التعديات فورًا، وإحاطة الرئيس بتقرير عما يتم تنفيذه في هذا الصدد.

ووجه الحكومة بوقف الدعم الذي تقدمه الدولة لمن يثبت تورطه في التعدي على الأراضي الزراعية والترع والمصارف، حتى إزالة التعديات.