عامر حسين: نبحث عن راعي لكأس الرابطة

كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية والمسؤول عن المسابقات، أن بطولة كأس الرابطة ستقام في يناير المقبل، مؤكدًا أن الرابطة تبحث عن راعٍ لهذه البطولة.

وقال عامر حسين خلال تصريحات تليفزيونية :«الراعى سيتحمل تكلفة الملاعب والانتقالات للاندية وقد تقام المباريات في كأس الرابطة بدون تقنية الفار».

وأشار إلى أن بطولة كأس الرابطة سيتم خلاله تقسيم الأندية على 3 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 6 اندية، مضيفًا: «الفريقان اللذان سيصلا للمباراة النهائية سيلعب كل منهم 7 فرق تقريبا في كأس الرابطة».

وأوضح :«في حالة موافقة الأندية على اللعب بدون الدوليين فلا مانع من إقامة كأس مصر بدلا من كأس الرابطة في يناير المقبل وتحديدا أثناء بطولة أمم أفريقيا 2022» مشيرًا إلى أن الأولوية لكأس مصر ولا نوافق على الإلغاء ولكن القرار في يد الأندية واللعب بدون الدوليين هو الفيصل.

وتابع: «ستتم الاستعانة بالثنائى سيد بخيت وناصر فراج من إدارة المسابقات باتحاد الكرة للعمل في إدارة المسابقات في رابطة الأندية بأجر إضافى».