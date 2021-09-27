رجل يرشق ماكرون بالبيض في معرض للطهي

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرشق بالبيض على يد رجل خلال زيارته لمدينة ليون للترويج لفن الطهي الفرنسي.



وأظهرت لقطات بثتها قناة "ليون ماج" التلفزيونية، البيضة وهي ترتد من كتف الرئيس ماكرون دون أن تنكسر بينما كان يسير وسط حشد وحينذاك هتف محتج "تحيا الثورة".



وقالت وسائل الإعلام الفرنسية إن السلطات اعتقلت رجلا بعد الحادث الذي وقع في معرض للطعام والفندقة وخدمة تقديم الطعام في المدينة.



ولم يرد متحدث باسم مكتب ماكرون على طلب للتعليق.



مؤخرا، أصدر القضاء الفرنسي، حكما بالحبس 4 شهور على الرجل الذي صفع الرئيس إيمانويل ماكرون.



واعتمد القضاء الفرنسي في محاكمة الشاب الذي صفع الرئيس ماكرون خلال زيارة لجنوب شرق البلاد على نظام المثول الفوري.



ويضمن نظام المثول الفوري أمام المحكمة تسريع إجراءات المحاكمة ولا سيّما في حالات الجنح المتلبس بها.



وكان أليكس بيرين المدعي العام لمنطقة فالنس، أعلن عرض المتهم داميان ت. البالغ من العمر 28 عاماً على النائب العام تمهيداً لمحاكمته بعد الظهر وفق نظام المثول الفوري.



وجرى توقيف رفيق للمتهم معه ويدعى آرثر س "سيصدر بحقه أمر استدعاء للمثول أمام المحكمة في نهاية النصف الثاني من عام 2022 بالتهم المتعلقة بالحيازة غير المشروعة لأسلحة" عُثر عليها في منزله.



وقررت النيابة العامّة الفرنسية في وقت سابق تمديد فترة حبسهما الذي تقرر بعدما وجهت إليها تهم تتعلق بممارسة "أعمال عنف، لم تتسبب بعجز، ضد شخص يتولى سلطة عامة" و"من أجل مواصلة عمليات التحقق".