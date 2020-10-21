كوريا الجنوبية تسجل 2383 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت كوريا الجنوبية 2383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضي، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 303 آلاف و553 شخصا.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2456 حالة.

وقد تلقى ما مجموعه 38.09 مليون شخص (أو 74.2% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 ملين شخص) جرعاتهم الأولى من لقاحات (كوفيد-19) منذ إطلاق برنامج التطعيم في أواخر فبراير الماضي، وتم تطعيم حوالي 23.23 مليون شخص (أو 45.3%) بشكل كامل، وفقا لبيانات الوكالة.

كما تعافي من الفيروس 992 حالة، ليصل العدد الكلي للمتعافين إلى 269 ألفا و132 حالة.