مليار دولار خسائر القطاع السياحي في فلسطين جراء أزمة كورونا

قال تقرير فلسطيني رسمي نشر اليوم الاثنين، إن خسائر القطاع السياحي في الأراضي الفلسطينية تجاوزت مبلغ مليار دولار بفعل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة السياحة والآثار لمناسبة يوم السياحة العالمي الذي يصادف اليوم، أن خسائر قطاع السياحة الوافدة إلى فلسطين خلال العام المنصرم بلغت 021ر1 مليار دولار بعد تراجع إنفاقها بنسبة 68% بالمقارنة مع عام 2019 بسبب فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن أداء القطاع السياحي في فلسطين يواصل انخفاضه بسبب أزمة كورونا، خاصة في محافظة بيت لحم التي تستقبل سنويا ما يزيد عن 60% من إجمالي عدد نزلاء الفنادق والزوار الوافدين الى الضفة الغربية.

وأشار إلى أن عدد نزلاء الفنادق خلال النصف الأول من العام الجاري في الضفة الغربية بلغ 58ر765 نزيلا ، فيما لم تسجل في محافظة بيت لحم أي إقامة لنزيل فندقي هذه الفترة، ما يجعلها الأكثر تضرراً على مستوى المحافظات الفلسطينية.

وبحسب التقرير ، فإن 2ر77 % من نزلاء الفنادق في الضفة الغربية هم من العرب المقيمين في إسرائيل، و 5ر22 % نزلاء محليون، وفقط 3ر0 % نزلاء وافدين من خارج الأراضي الفلسطينية.

وتراجع عدد الزيارات الوافدة للمواقع السياحية في الضفة الغربية إلى 52% مع العام الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020، وبنسبة انخفاض 82% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019.

وشهدت المواقع السياحية في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2021 تحسنا طفيفا في حركة الزوار المحليين بلغ 880 ألف زيارة إلى المواقع السياحية والحدائق والمتنزهات المختلفة بنسبة 48% بعد أن كانت سجلت انخفاضا بنسبة 52% العام الماضي.