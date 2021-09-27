51% من أنصار تحالف ميركل يؤيدون استقالة مرشح المستشارية

اقترح نحو نصف أنصار تحالف المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي استقالة مرشح التحالف لمنصب المستشار ارمين لاشيت.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الموقع الرسمي لمفوض الانتخابات الاتحادي في ألمانيا في وقت سابق من اليوم الاثنين فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي بانتخابات البرلمان الاتحادي التي جرت أمس الأحد وتفوقه على التحالف المسيحي، وذلك بعد فرز جميع الأصوات.

وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 7ر25 % وهي أفضل نتيجة يحققها منذ سنوات، في حين تراجع تحالف ميركل إلى مستوى قياسي منخفض، بلغ 1ر24 % بعد 16 عامًا قضتها ميركل في حكم البلاد وذلك مقابل 9ر32% كان قد حصل عليها التحالف في انتخابات عام 2017.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "سيفي" لقياس الرأي لصالح صحف مجموعة "فونكه" الإعلامية أن 51% من أنصار التحالف أجابوا على سؤال تم طرحه مساء أمس واليوم ويقول: " هل ينبغي من وجهة نظرك أن يستقيل ارمين لاشيت من منصبه كرئيس للحزب المسيحي الديمقراطي بناء على نتيجة انتخابات البرلمان الاتحادي؟" بقولهم "نعم على أية حال" وبـ " نعم بالأحرى".

وبعيدا عن التصنيف الحزبي، أوضحت النتائج أن 70% ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون استقالة لاشيت، فيما لم يحدد 11% موقفهم وأجاب 19% على السؤال بقول " بالأحرى لا" و"لا بأي حال من الأحوال".

وكان لاشيت أعلن بعد الخسائر الفادحة في الانتخابات عن تجديد الحزب المسيحي واعترف بارتكاب أخطاء شخصية.