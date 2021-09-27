 زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب غرب مدينة الماتي الكازاخية - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب غرب مدينة الماتي الكازاخية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 27 سبتمبر 2021 - 3:32 م | آخر تحديث: الإثنين 27 سبتمبر 2021 - 3:32 م

ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر جنوب غرب مدينة الماتي في كازاخستان، ظهر اليوم الاثنين.

وذكرت تقارير أوردتها وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية، أن مركز الزلزال كان على بعد 627 كيلومترا جنوب غرب مدينة الماتي، وعلى عمق 10 كيلومترات.

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