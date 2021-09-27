سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر جنوب غرب مدينة الماتي في كازاخستان، ظهر اليوم الاثنين.

وذكرت تقارير أوردتها وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية، أن مركز الزلزال كان على بعد 627 كيلومترا جنوب غرب مدينة الماتي، وعلى عمق 10 كيلومترات.