الهاني سليمان يعلق على استبعاده من قائمة منتخب مصر

علق الهاني سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على استبعاده من قائمة منتخب مصر لمباراة ليبيريا الودية المقرر لها الخميس المقبل، في إطار استعدادات المنتخب لمراجعين ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

وكتب الهاني سليمان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «المشوار طويل وأنا أطول منه».

وكان الهاني سليمان تواجد في معسكر المنتخب الأخير، الذي خاض خلاله مباراتي أنجولا والجابون، وكان كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب، أعلن عن قائمة المنتخب لمباراة ليبيريا ولم يختار بها حارس سموحة.