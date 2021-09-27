 دراسة: ثلاث دول أفريقية تحتاج 280 مليار دولار لمواجهة التغير المناخي - بوابة الشروق
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دراسة: ثلاث دول أفريقية تحتاج 280 مليار دولار لمواجهة التغير المناخي

د ب أ
نشر في: الإثنين 27 سبتمبر 2021 - 3:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 سبتمبر 2021 - 3:23 ص

كشفت دراسة بحثية جديدة أنه يجب استثمار نحو 280 مليار دولار للتصدي لأثار التغير المناخي في 35 مدينة في جنوب أفريقيا وكينيا وإثيوبيا بحلول عام 2050.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن تقرير لائتلاف التحولات الحضرية الذي يقدم المشورة للحكومات بشأن التنمية الاقتصادية والتغير المناخي، أن أفريقيا هي القارة الأسرع في التنمية الحضرية والأكثر تضررا جراء الاحترار العالمي.

وقال الائتلاف إن "من المرجح أن تتعرض التنمية الحضرية في أفريقيا لمخاطر تتعلق بعمل الأنظمة البيوفيزائية "

وجاء في التقرير أن "محاور ثلاثة ستكون حاسمة لخفض انبعاثات الكربون وإحداث تنمية حضرية مرنة للمناخ وهي: نمو حضري مدمج، وبنية تحتية مترابطة، وتكنولوجيات نظيفة".

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