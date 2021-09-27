البديل الألماني اليميني الشعبوي يتصدر نتائج الانتخابات العامة في ولاية سكسونيا

حقق حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي أفضل أداء له في الانتخابات العامة (انتخابات البرلمان الاتحادي البوندستاج) بولاية سكسونيا الواقعة شرقي ألمانيا.

وبعد فرز جميع الدوائر الانتخابية في الولاية، حل الحزب في المركز الأول بعد حصوله على 24.6% من الأصوات الثانية.

وفي الانتخابات العامة بألمانيا يكون لكل ناخب صوتان، حيث يستطيع أي ناخب من خلال "الصوت الأول" أن ينتخب المرشح المباشر لدائرته. ويُخصص الصوت الثاني لانتخاب قائمة حزب معين، وهو الصوت الأكثر أهمية، حيث يحدد الغالبية في البرلمان الألماني.

وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على المركز الثاني بنسبة 19.3%، ليتقدم على الحزب المسيحي الديمقراطي الذي حل في المركز الثالث بعد حصوله على 17.2% من الأصوات في الولاية.

وحل في المرتبة الرابعة الحزب الديمقراطي الحر بحصوله على نسبة 11%، يليه اليسار (9.3%) والخضر (8.6%).

كما حقق حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي أفضل أداء له في الانتخابات العامة في ولاية تورينجن بحصوله على 24% من أصوات الولاية.

وعلى المستوى الاتحادي، تراجع "البديل الألماني" من المركز الثالث إلى الخامس بعدما نال 10.3% من الأصوات.