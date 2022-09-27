الاتحاد الأوروبي: من المبكر التكهن بأسباب التسرب في خطي نورد ستريم للغاز

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قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، "إن من المبكر التكهن" بأسباب حالات التسرب المكتشفة مؤخرا في خطي غاز "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" في بحر البلطيق.

ورفض المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة، تيم ماكفي، التعليق بشأن مؤشرات محتملة على تعرض الخطين لأعمال تخريبية.

وقال إن المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تراقب الوضع عن كثب.

وقال ماكفي إن المفوضية تبحث آثار الحادث على الملاحة البحرية، علاوة على المخاوف البيئية.

ويأتي اكتشاف مواضع التسرب في الوقت الذي افتتحت فيه المفوضية خط أنابيي غاز جديد بالمنطقة، وهو "خط البلطيق"، لكن مافي يؤكد أن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لاستنتاج "أي مؤشرات قد تكون موجودة أو غير موجودة".