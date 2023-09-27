النائب سليمان وهدان: 17 نائبا من الوفد وقعوا استمارات تزكية يمامة للرئاسة

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قال النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الوفد، إن ١٧ نائبا من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وقعوا استمارات تزكية لترشح رئيس الحزب عبد السند يمامة لانتخابات رئاسة الجمهورية.

ويشترط لاستيفاء شروط الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية توقيع استمارات تزكية من ٢٠ نائبا على الأقل أو ٢٥ ألف توكيل من المواطنين من ١٥ محافظة.

وأوضح وهدان، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد يستكملون خلال الأيام المقبلة توقيع استمارات تزكية لترشيح رئيس الحزب، مؤكدا أن توقيعات نواب الوفد تمت في مكتب الأمين العام.

وشدد وهدان، على التزام نواب الوفد بقرار الحزب، قائلا إنه كان أحد المعارضين لطريقة اتخاذ قرار ترشح يمامة، واستدرك "لكن في النهاية ملتزمين بقرار الحزب".

ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب غدا الخميس، استقبال النواب الراغبين في توقيع استمارات التزكية للمرشحين.

وشهد أيضا اليوم حضور النائبة أميرة صابر عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لتوقيع استمارة تزكية لرئيس الحزب فريد زهران.