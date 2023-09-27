وفاة 114 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين إثر حريق بحفل زفاف في العراق

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري فجر اليوم الأربعاء أن 114 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 200 آخرين جراء حريق التهم قاعة لحفلات الزفاف في منطقة بغديدا في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.



وقال الجبوري، في تصريحات صحفية، إن الحريق التهم قاعة الهيثم أثناء إقامة حفل زفاف وأن فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر العراقية تواصل عمليات انتشال الجثث وإسعاف المصابين.



يأتي هذا بينما نقلت وكالة السومرية نيوز عن مصدر أمني، أن من بين الوفيات نساء وأطفالا.



وأضاف المصدر، الذي لم تسمه السومرية، أنه "تم استخراج جثماني العروسين من داخل القاعة".



وكشفت مديرية الدفاع المدني في بيان نقلته (واع) أن "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى".



وأضافت أن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال" واطئة (منخفضة) الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".