الرئيس الأوكراني: نريد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد صناعة الأسلحة الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن بلاده تريد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد صناعة الأسلحة الروسية،جاء ذلك بعد إطلاعه على تقرير بشأن مجمع صناعي عسكري روسي.

وتابع في خطابه المسائي بالفيديو: "يمكننا أن نرى بوضوح المجالات التي يجب فيها زيادة الضغط على روسيا لمنع نمو قدراتها الإرهابية".

وأضاف أن بلاده ستقوم بمزيد من التحركات ضد الدولة الإرهابية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال "وطالما استمر العدوان الروسي، يجب أن تشعر روسيا بخسائرها".

وكثفت موسكو من إنتاجها للأسلحة لدعم غزوها الشامل لأوكرانيا. وفرضت الدول الغربية عقوبات بعد أن بدأ الكرملين الحرب، ولكن كييف تخشى أن تكون الشركات الروسية لا تزال قادرة على الحصول على المكونات الإلكترونية التي تحتاجها من دول أخرى، بشكل متحايل على العقوبات.

وقال زيلينسكي إن كييف تشعر أيضا بالقلق بشأن إمدادات ذخيرة المدفعية. وأضاف:"هذه قضية نتعامل معها يوميا". وقال إن الإمدادات الحالية مهمة لكن كييف تحتاج أيضا إلى إمدادات إضافية. وأوضح أن بلاده تعمل تدريجيا على زيادة حجم إنتاجها.