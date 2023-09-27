مجلس جامعة الإسكندرية ينهي استعدادات العام الدراسي الجديد

طالب الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عمداء الكليات، خلال اجتماع مجلس الجامعة، الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الجامعي الجديد 2023/2024، والمقرر انطلاقه مع بداية الأسبوع المقبل، والتأكيد على جاهزية الكليات لانتظام الدراسة والعملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.

وشدد قنصوة، على تواجد أعضاء هيئة التدريس، وإعلان الجداول الدراسية، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات.

ووجه خلال اجتماع المجلس اليوم الأربعاء، بمتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وتوفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، كما وجه بضرورة الحرص على حسن استقبال الطلاب وعقد اللقاءات الطلابية لتعريفهم بطبيعة الحياة الجامعية ودمجهم في الأنشطة الطلابية لصقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم، ورفع وعي الطلاب بثقافة العمل التطوعي والمجتمعي، وقيم الانتماء والولاء وقبول الآخر، وتدريب الطلاب على المهارات الحياتية المختلفة.

وهنأ رئيس الجامعة المجلس بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، والذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، لافتا إلى احتفال كليات الجامعة لمدة أسبوع كامل بهذه المناسبة وإقامة فعاليات مختلفة، لتنمية الوعي والحس الوطني لدى الطلاب، وتعريفهم بالملحمة التاريخية التى خاضها الآباء والأجداد لتغيير مجرى التاريخ، والتضحيات والبطولات التى قام بها جيش مصر العظيم والجنود المصريين من أجل الحفاظ على الأرض وعودة الحق وإعلاء قيمة الوطن.

واستعدادا للمشاركة في التصنيف الأخضر العالمي للجامعات أكد رئيس الجامعة، على عمداء الكليات إعداد حصر للمباني العامة بالكليات لإعادة تأهيلها وتشغيلها بالطاقة الشمسية، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية وفي إطار مشروعين ممولين من الاتحاد الأوروبي بهدف استهلاك طاقة نظيفة ومنخفضة التكاليف.