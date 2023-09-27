لوموند: القوات الأوكرانية مستاءة من سوء تدريبات الناتو

أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن العسكريين في القوات الأوكرانية يشعرون بخيبة أمل إزاء ضعف التدريب الذي يقدمه مدربو حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان على مدربي "الناتو" في بعض الأحيان العثور على المعلومات الضرورية بأنفسهم في مقاطع فيديو على موقع "يوتيوب".

وأكد أحد نواب قائد الجيش الأوكراني، أن المدربين الغربيين أثبتوا عدم كفاءتهم. حيث إنهم في بعض الأحيان لم يفهموا ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في المواقف غير التقليدية، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وذكرت لوموند، أن الجيش الأوكراني يشعر بخيبة أمل أيضا لأن برنامج الاستطلاع الجوي باستخدام الطائرات المسيّرة ليس مدرجا في برنامج تدريب "الناتو".

وكشفت صحيفة "تلجراف" البريطانية، في وقت سابق أن المزاج العام في أوكرانيا يزداد سوءا بسبب الخسائر الكبيرة في "الهجوم المضاد" واحتمالات حرب طويلة الأمد.

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