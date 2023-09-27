مصرع المئات في حريق قاعة زفاف بالعراق

أعلن نائب محافظة نينوي بمدينة الموصل شمال العراق؛ شيروان دوبرداني، عن تجاوز الحصيلة الأولية جراء حادث الحريق الذي اندلع داخل قاعة للمناسبات بمنطقة الحمدانية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء؛ 100 قتيل حتى اللحظة.



وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث» صباح الأربعاء، إن أعداد القتلى لا تزال في تزايد في مستمر مع مرور الوقت، مشيرا إلى استمرار عمليات انتشال جثث الضحايا والمصابين من داخل قاعة العرس إلى مستشفيات الحمدانية وأربيل بإقليم كردستان.



ولفت إلى وصول الفرق الطبية من جميع دوائر المحافظة، إضافة إلى تبرع قوات الأمن بالدم داخل المستشفيات، فضلا عن توجه الآلات والمعدات؛ من أجل رفع الركام عن الضحايا والمصابين.



وأضاف أن حجم الكارثة والفاجعة كبير للغاية في ظل حضور أكثر من ألف شخصا داخل القاعة، متوقعا أن تشهد حصيلة النهائية للقتلى ارتفاعا كبيرا لتصل إلى مئات الضحايا، لافتا إلى استمرار سيارات الإسعاف في نقل الضحايا والمصابين منذ أكثر من 3 ساعات ولا يزال العشرات تحت الأنقاض والركام.