قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار السكر تشهد تذبذب في الأسعار نافيا وجود مشاكل بشأن توافر المنتج داخل الأسواق المحلية، معقبا: «عندنا 3 أسعار للسكر في مصر حاليا».

وأعرب خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، عن أسفه إزاء ارتفاع أسعار السكر بالسوق الحرة خلال الآونة الأخيرة ليتراوح السعر بين 35 إلى 40 جنيها.

ونوه إلى توافر السكر داخل المجمعات الاستهلاكية وكذلك ضمن معارض «أهلا مدارس» مقابل 20 جنيه، مضيفا: «هناك أيضا 65 مليون يتحصل على السكر بالمجان أو بسعر استرشادي مقابل 12.6 جنيه».

وكشف عن تراجع أسعار السكر إلى معدلاتها الطبيعية خلال اليومين المقبلين، واصفا ظاهرة الارتفاع الحالية بـ «المؤقتة»، مرجعا الصعود الراهن إلى ارتفاع أسعار الخام بالبورصة العالمية، وكذلك سعر الطاقة وزيادة الطلب نتيجة حلويات المولد النبوي.

وأضاف أن الحكومة استطاعت أن تحقق التوازن بالسوق عبر دعم المنتج ببطاقات التموين، قائلا: «عندنا مضيفا: «عندنا 65 مليون مواطن بيأخذ السكر بالمجان، لأن 12.6 جنيه سعر استرشادي، فالحكومة وفرت السكر للمواطن».

وأشار إلى إتاحة معارض أهلا مدارس والمجمعات الاستهلاكية؛ صرف 5 كيلو لكل مواطن يوميا، لافتا كذلك إلى توافر حلويات المولد بدءا من 85 إلى 100 جنيها للعلبة، إضافة إلى الأرز مقابل 20 جنيها وزيت الطعام بسعر 40 جنيها.