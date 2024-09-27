المجر تنفي إنشاء مركز لجوء على الحدود مع النمسا وتنتقد سياسات اللجوء في بروكسل

نفت الحكومة المجرية قيامها ببناء مركز لاستقبال اللاجئين على الحدود مع النمسا، مؤكده أنه معسكر صيفي للشباب وأن أي لاجئين لديها يتم إرسالهم إلى بروكسل .

وقالت وزارة الخارجية النمساوية، في بيان اليوم الجمعة - أن حكومة النمسا تلقت اليوم هذا التوضيح من نظيرتها المجرية بشأن الأزمة المثارة بين البلدين مؤخرا والمتعلقة ببناء مركز لاستقبال اللاجئين على الحدود مع النمسا.

وأكد البيان، أن المجر نفت مطلقا أي خطط لإقامة مخيمات لاستقبال اللاجئين وذلك بعد أن أثارت التكهنات حول إنشاء مركز تجميع محتمل على الحدود مع المجر ضجة في النمسا.

ومن جانبها .. قالت وسائل الإعلام النمساوية، إنه حتى وقت قريب، كان اللاجئون من أوكرانيا يعيشون في الموقع ثم نشرت وسائل الإعلام المحلية تقارير عن أعمال البناء، مما أدى إلى حدوث هذه التكهنات.

وكان وزير المستشارية المجري جيرجيلي جولياس، أكد أنه حتى لو أجبر الاتحاد الأوروبي المجر على قبول اللاجئين، فإن البلاد لن تقوم ببناء مخيم بالقرب من الحدود النمساوية ولكن في الساحة الرئيسية في بروكسل.

وقال الوزير جولياس، إن أولئك الذين يحصلون على اللجوء السياسي بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي سيحصلون على تذكرة سفر إلى بروكسل مباشرة.

ومن المعروف أن سياسة اللجوء في المجر تسببت في حدوث صراع مع الاتحاد الأوروبي حيث تم تغريم بودابست ما يقرب من 200 مليون يورو.