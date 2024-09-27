44 عرض مسرحي من 4 محافظات يشاركون بدورة نور الشريف لمهرجان آفاق مسرحية

أعلنت إدارة مهرجان آفاق مسرحية مشاركة 44 عرض مسرحي من بين 94 عرضا تقدموا للمشاركة بالمهرجان، وذلك بالدورة العاشرة والتي تحمل اسم النجم "نور الشريف" والتي تقام على مرحلتين الأولى من 1الى 18 أكتوبر بمسرح آفاق والثانية مرحلة النهائيات على مسرح الهناجر من 29 اكتوبر وحتى 7 نوفمبر تحت رعاية د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة .

قال الفنان ياسر أبو العينين المدير الفني للمهرجان : ان العروض التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجان المختصة تمثل محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية، وسوف تشارك العروض في المسابقات المختلفة للمهرجان من بينها العروض الطويلة والقصيرة وذوي الهمم ومسرح الطفل والمونودراما والديو دراما وغيرها.

وأوضح أبو العينين وسوف يتم عمل اجتماع لجميع مسئولي الفرق المشاركة يوم 29 سبتمبر بمسرح آفاق في السابعة مساء، وفي حالة عدم حضور مسئول الفرقة أو مندوب عنه يتم استبعاد جميع عروض الفرقة .

وفي السياق ذاته قال المخرج والناقد أيمن غالي المدير الفني للمهرجان : أن إدارة المهرجان أطلقت عل جروب المهرجان باموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رابط التصويت على جائزة العرض الأكثر شعبية والتي ينالها العرض الأكثر جماهيرية على السوشيال ميديا،

واوضح غالي أن العروض التي تمثل محافظات القاهرة .. منها : عرض "أنا وأنا" لفرقة فول لايت، عرض "الظاهرة" لفرقة بانوراما المسرحية، "بالأبيض" لفرقة ميزانسين المسرحي، "فنطازيا كمان وكمان" لفرقة شمعه وملاحه، "الشاب الذى فقد عقله" لفرقة هاوس تياترو، ومن العروض التي تمثل محافظة الجيزة "قضية ظل الحمار" لفرقة إلخ، "الحب علي كل لون" لفرقة مجانين الفن، "كحل" لفرقة افانسيه، "حلم أديم" لفرقة fiften، ومن عروض الاسكندرية "عين حور" و "استدعاء ولي أمر" لفرقة zelzal alex team، "رحلة البحث عن دنيا" لفرقة بيرفورم ارتست استوديو، كما يشارك من عروض محافظة القليوبية عرض "عقاب" لفرقة الحائط الرابع، "المهمشين" لفرقة نجم المشرق المسرحي .

يذكر أن مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الاعلام والنشر والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.