من هو النقيب محمود جمال الذي استشهد خلال مداهمة إحدى البؤر الإجرامية بكوم أمبو

استشهد النقيب محمود جمال معاون مباحث كوم أمبو بمديرية أمن أسوان خلال شن مداهمة على أحد البؤرات الإجرامية بمحافظة أسوان، وفي السطور التالية نبرز لكم أهم المعلومات عن الشهيد البطل محمود جمال.

ولد الشهيد محمود جمال فريد عمر في قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية عام 1997، والتحق بأكاديمية الشرطة وتخرج منها عام 2019، متزوج ولدية طفلة تبلغ من العمر خمسة سنوات، وخدم بمختلف الأقسام بمحافظة المنوفية إلى أن إنتقل في ال ٢٥ من شهر يوليو الماضي إلى مدينة أسوان لتولي منصب معاون مباحث كوم أمبو بمديرية أمن أسوان.

وكانت مديرية أمن أسوان قد شنت مداهمة على أحد البؤرات الإجرامية بالمحافظة؛ مما أدت إلى إستشهاد النقيب محمود جمال خلال المداهمة، وجاري الآن نقل جثمان الشهيد من محافظة أسوان إلى مسقط رأسه في قرية كفر هلال بمحافظة المنوفية.