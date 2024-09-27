 من هو النقيب محمود جمال الذي استشهد خلال مداهمة إحدى البؤر الإجرامية بكوم أمبو - بوابة الشروق
الجمعة 27 سبتمبر 2024 12:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

من هو النقيب محمود جمال الذي استشهد خلال مداهمة إحدى البؤر الإجرامية بكوم أمبو

النقيب محمود جمال معاون مباحث كوم أمبو
النقيب محمود جمال معاون مباحث كوم أمبو
مصطفى الملاح
نشر في: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 12:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 12:31 ص

استشهد النقيب محمود جمال معاون مباحث كوم أمبو بمديرية أمن أسوان خلال شن مداهمة على أحد البؤرات الإجرامية بمحافظة أسوان، وفي السطور التالية نبرز لكم أهم المعلومات عن الشهيد البطل محمود جمال.

ولد الشهيد محمود جمال فريد عمر في قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية عام 1997، والتحق بأكاديمية الشرطة وتخرج منها عام 2019، متزوج ولدية طفلة تبلغ من العمر خمسة سنوات، وخدم بمختلف الأقسام بمحافظة المنوفية إلى أن إنتقل في ال ٢٥ من شهر يوليو الماضي إلى مدينة أسوان لتولي منصب معاون مباحث كوم أمبو بمديرية أمن أسوان.

وكانت مديرية أمن أسوان قد شنت مداهمة على أحد البؤرات الإجرامية بالمحافظة؛ مما أدت إلى إستشهاد النقيب محمود جمال خلال المداهمة، وجاري الآن نقل جثمان الشهيد من محافظة أسوان إلى مسقط رأسه في قرية كفر هلال بمحافظة المنوفية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك