وزير الداخلية اللبناني: استقبلنا أكثر من 70 ألف نازح في مراكز الإيواء الرسمية

أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، عن استقبال 70100 نازح لبناني في مراكز الإيواء الرسمية في مختلف أنحاء الدولة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لـ "القاهرة الإخبارية" مساء الخميس، أن هناك عددا مماثلا من النازحين يقيمون خارج مراكز الإيواء لدى أقاربهم، مؤكدا أن الدولة تبذل قصارى جهدها قدر الممكن؛ لتأمين الدعم والإمدادات في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأضاف أن التنسيق جار بين جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية؛ لضمان أمن وسلامة النازحين اللبنانيين والمجتمعات المضيفة، ومنع حدوث أي توترات.

وأكد مولوي، أن الاعتداءات الإسرائيلية لم تزد اللبنانيين إلا تماسكا، مطالبا الشعب اللبناني بالعودة إلى مواطنتهم ولبنانيتهم والتماسك في وجه الأزمات.