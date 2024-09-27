قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الشعب المصري يستهلك 5 ملايين طن من الطماطم سنويا، تزرع على مساحة 500 ألف فدان موزعة على ثلاث عروات، أكبرها العروة الصيفية التي تنتهي حاليا، والتي زرعت في شهر يونيو في ذروة ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة "MBC مصر" مساء الخميس، أن عروة شهر أكتوبر تعد الأقل إنتاجا، وتمثل حوالي 10% فقط من إجمالي الإنتاج السنوي.

وتابع حديثه: "أنا آخر سعر سمعته للطماطم هو 200 جنيه لكيلو الطماطم الشيري، و80 جنيها للطماطم العضوية، لكن أسعار الطماطم العادية 40 إلى 50 جنيها".

من جهته، رد الإعلامي شريف عامر، قائلا "لن أذكر لك اسم السوبر الماركت لكنها تباع بـ 84 جنيها.. مع العلم لا هي عضوية ولا هي شيري هي قوطة عادية".

ورد أبو صدام، ارتفاع الأسعار إلى عدة أسباب، قائلا: "السعر كبير جدا نظرا لعدة أسباب أولها التضخم الذي أدى لتدني سعر الجنيه وخلى الناس تشوف الحاجة غالية، وثانيا ارتفاع تكلفة الطماطم قلل المساحات، وثالثا ارتفاع درجات الحرارة خفض الإنتاجية، ولدينا فاصل العروات سبب أساسي مع تعدد الحلقات الوسيطة وزيادة تكلفة النقل".

ونفى أن يكون الفلاحون سببا في ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن تراجع الإنتاج هو السبب، متابعا: "لو الفلاح بيبيع الطماطم بالأسعار الحالية هيكسب نص مليون؛ لأن كيلو الطماطم بيكلفه 5 جنيهات فقط لا غير".